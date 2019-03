Consolidation accélérée et massive de la radio britannique

Dans l’industrie radio et face à ce seisme, les réactions vont de la résignation à une très forte amertume voire de la colère face à une transformation jugée trop rapide et trop dictée par les grands groupes nationaux, qui décime l’emploi radio en région et réduit l’offre en programmes locaux à peau de chagrin pour les auditeurs.

Hormis les associatives et les locales de la BBC, il ne reste effectivement plus grand chose. D’autant que trois semaines auparavant, Bauer, le concurrent de Global, avait annoncé le rachat massif des dernières radios locales indépendantes du pays, plusieurs dizaines d’entre elles qui devraient elles aussi passer en marque nationale avec des programmes majoritairement en réseau. Si c'était le cas, ce serait 150 emplois perdus de plus. Nos confrères de RadioToday estiment que 70% de la masse salariale des animateurs-réalisateurs du pays serait ainsi décimée.



Cette dernière dérégulation massive s’additionne à l’absence initiale des garde fous que l’on connaît en France : au Royaume-Uni, une radio peut être rachetée sans l’avis du régulateur et elle peut changer de nom et passer en réseau sans aucun problème (pas de catégories étanches). Enfin, les radios locales n’ont jamais réussi à créer un groupement publicitaire national fort comme les Indés Radios pour assurer leur indépendance financière. Aussi, l’évolution du paysage était dictée par un seul marché d’enchères avec des fréquences se monnayant autour de 10 millions de livres pour les plus grandes agglomérations.



Évolution nécessaire et inévitable pour certains, vraie gueule de bois pour les autres, l’industrie est divisée. Mais il est certain que le tissu de proximité crée en 40 ans aura drastiquement été réduit en l’espace de quelques semaines. Le DAB régional, le DAB microlocal (minimux), les radios associatives et les locales de la BBC devraient combler partiellement ce vide mais le pari d’une offre devenue très majoritairement nationale reste risqué pour la radio, média de proximité par excellence. Et peut être que cette différenciation était justement sa meilleure chance pour mieux lutter contre les mastodontes de l’univers du numérique. Proximité contre globalisation et uniformisation. Réponse dans quelques années.