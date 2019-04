Concert du lauréat du Prix Découvertes RFI à Paris

Ce soir, de 20h à 21h, Juliette Fievet animetra l’avant-soirée, elle échangera avec les invités présents, se rend dans les loges, diffusera un morceau acoustique de Buravan… Dès 21h, Claudy Siar présentera le concert. À 22h10, Buravan est l’invité de "Couleurs tropicales" sur RFI. Il présente son album et interprète 2 morceaux. Buravan, de son vrai nom Yvan Dushime Burabyo, est un chanteur rwandais de musique Pop et R’n’b de 23 ans. Il chante en kinyarwanda et en anglais. Passionné par la chanson dès son plus jeune âge, il participe à de nombreux concours tels que la compétition Rwandatel, dont il termine second au niveau national à 14 ans. En 2018, Buravan sort son premier album, The Love Lab, comprenant notamment le titre "Oya".