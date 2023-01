Comment la Suisse est passée de 20 à 120 radios

Le nombre de programmes radio est passé de 20 à 120 au cours des quatre dernières décennies en Suisse romande. Le paysage radiophonique romand a évolué comme très peu de secteurs avec une multiplication par 6 des acteurs et par 3 des moyens de diffusion. Cette évolution est essentiellement due au fait que l’exclusivité de la FM a fait place à davantage de programmes sur les ondes grâce au DAB+. La diffusion non-hertzienne sur internet a elle aussi pris une place importante. L’étude menée par l’Académie du journalisme et des médias (AJM) de l’Université de Neuchâtel rappelle qu’une vingtaine de programmes étaient diffusés en Suisse romande il y a quarante ans, pas moins de 85 radios proposent aujourd’hui leurs services sur les ondes et au moins 35 sur internet. Plus d’une trentaine de programme français sont également disponibles.