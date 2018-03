Chiffre d’affaires en hausse pour TDF

En 2018, le groupe accélère son programme de construction de pylônes, conformément à la volonté des pouvoirs publics, en particulier le long des axes de transport et en zones rurales. En vue de densifier la couverture des territoires en matière de très haut débit mobile, l’ambition est de lever et mettre à disposition, des clients opérateurs, plusieurs centaines de pylônes avant la fin de l’année. Depuis deux ans, le parc de sites existant du groupe a sensiblement augmenté : +17 % en 2016 et à nouveau +17 % en 2017. Aujourd’hui 13 900 sites sont exploités par TDF contre 11 850 fin 2016.