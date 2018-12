Chérie Marseille : une rencontre avec David Hallyday

Pour cette émission spéciale, animée par Dominique Tarauso, Chérie Marseille (100.1) s’installera dès 18h avec David Hallyday en direct de La Reale (35, Cours Honoré d'Estienne d'Orves) . La radio invitera tous ses auditeurs Marseillais à venir assister à l’émission et rencontrer le chanteur. L’occasion d’évoquer son nouvel album et de partager un moment privilégié avec ses fans.

David Hallyday est en effet de retour sur la scène musicale avec son nouveau titre "Ma Dernière Lettre", premier extrait de son nouvel album. Ce titre est un hommage à son père, une lettre d’amour écrite par un fils à son père, portée par une mélodie aérienne et pop.