Chaque jour 84% des Français se connectent à Internet

La moitié des femmes (49.6%) se sont rendues sur ces portails au moins une fois au cours du mois. Ce taux atteint 75% chez les femmes CSP+. Alors que ces dernières ne représentent que 9,8% de la population française, elles constituent 17,1% de l’audience de ces sites et concentrent un quart (24.9%) du temps qui y est passé.

En février 2019, 52.8 millions d’individus se sont connectés au moins une fois à Internet au cours du mois, soit 84 % de la population française de 2 ans et plus. Chaque jour, 44.7 millions d’internautes se sont connectés en moyenne à Internet, soit 71.2%de la population française. Rapporté à l’ensemble de la population française de 2 ans et plus, le temps passé par jour et par individu est en moyenne de 33 minutes sur ordinateur et de 75 minutes sur mobile.