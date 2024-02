Chaque jour, 47.6 millions des Français surfent sur le web

Les sites et applications de plans, cartes et itinéraires ont rassemblé 46 millions d’internautes au cours du mois de janvier, soit 2 millions d’individus supplémentaires par rapport à l’an dernier. Cela représente plus de 7 Français sur 10 (72.2%).

Chaque jour, 14 millions de visiteurs uniques ont consulté cette catégorie, en progression de 14% par rapport à l’année dernière. Les 25-49 ans et les CSP+ sont les plus grands utilisateurs de sites et applications de plans, cartes et itinéraires : ils étaient 89.9% à les consulter en janvier. Près d’un tiers d’entre eux les a utilisés chaque jour (soit respectivement 31.8% des 25-49 ans et 31.3% des CSP+).