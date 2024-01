Chaque jour, 47.4 millions de Français surfent sur le web

Les sites et applications liés à la lecture ont suscité un vif intérêt chez les jeunes : 4 Français sur 10 âgés de 15 à 24 ans ont surfé sur cet univers au cours du mois (41.5%, en progression de 5 points en un an). Les femmes entre 15 et 24 ans sont d’ailleurs les plus grandes adeptes de ces sites et applications : plus de la moitié d’entre elles (54%) s’y sont rendues au cours du mois. En novembre 2023, 55.7 millions d’individus se sont connectés à Internet au cours du mois, soit 87.4% des Français (+2.1 points par rapport à 2022). Chaque jour, 47.4 millions d’entre eux ont surfé sur le web.

En moyenne, les Français ont passé 2h25 chaque jour sur Internet. Cette consommation est portée à 79% par le mobile.