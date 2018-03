Chaque jour, 1 individu sur 5 se connecte aux jeux en ligne

Le mobile est aussi devenu l’écran de prédilection pour les jeux en ligne : près des 2/3 des joueurs (63,4%) ont utilisé cet écran pour se consacrer à cette activité. Ils y ont passé 42 minutes par jour en moyenne. Les jeunes sont de vrais amateurs de jeux en ligne : au cours du mois, 73,4% des 15-24 ans ont visité cette catégorie. Ces joueurs sont particulièrement adeptes du mobile puisque la moitié d’entre eux (50,5%) utilisent exclusivement cet écran pour se rendre sur les sites et applications de jeux en ligne.

51.9 millions d’individus se sont connectés au moins une fois à Internet en décembre 2017, soit 82,8 % de la population française de 2 ans et plus. En moyenne, 41.4 millions d’internautes se sont connectés à Internet chaque jour, soit 66.2 % de la population française. Et 1 internaute sur 10 utilise les trois écrans internet (ordinateur, mobile, tablette ) au quotidien.