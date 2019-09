Champagne FM invite le chanteur Soprano

Précurseur du mariage entre le rap et le chant, Soprano est devenu au fil du temps, un artiste de plus en plus complet. Fin d'année 2018, il signait son retour avec son album "Phoenix" vendu à plus de 350 000 exemplaires.

Devant un public de 300 auditeurs de la radio, ayant rempiorté leurs invitations, Soprano se livrera au jeu des questions des animateurs, suivi d'un showcase durant lequel il interprètera certains de ses succès.

À cette occasion, Champagne FM a c réé une vidéo promotionnelle actuellement en diffusion dans les salles CGR de Troyes et du Méga CGR de Châlons-en-Champagne.