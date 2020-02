Ce soir, Mouv' organise la soirée Comedy Mouv'

Cette soirée "ambiancée" par Dirty Swift et animée par Madjid de "L'After" recevra les talents de l'humour de demain, trois finalistes sélectionnés au Paname Art Café et les humoristes Edouard Deloignon, Djimo, Doully et Jeremy Nadeau qui se produiront sur scène. Ce nouveau Comedy Mouv' se déroule ce mercredi 26 février 2020 à 20h30 au Studio 104 de Radio France à Paris.

Les personnes présentes dans le public pourront voter à l’applaudimètre pour leur humoriste préféré.