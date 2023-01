Ce 17 janvier, K6FM fête ses 15 ans

K6FM est également le partenaire privilégié de bon nombre d’évènements culturels. La radio organise chaque année les K6FM Live, qui ont vu défiler des artistes comme Cock Robin, Julie Zenatti , Vianney, Boulevard des airs, Axel Bauer, Imany, Murray Head, Chimène Badi, Alain Chamfort et bien d’autres. Le prochain rendez-vous est fixé à Genlis le 28 avril 2023.

En plus de sa fréquence FM, K6 émet également en DAB+ (1) depuis octobre 2021 à Dijon… mais aussi sur l’ensemble de la Côte-d’Or, et une partie de la Saône et Loire, du Doubs, de la Haute-Saône, du Jura et la Haute-Marne avec K6 Région, petite sœur de K6FM destinée à un publique plus adulte. Avec K6FM, programme 100% local et K6 Région, programme 100% régional, plus la force de ses réseaux sociaux et du numérique (100 000 écoutes par mois sans compter les podcasts et les vidéos), K6 est l’offre la plus complète du marché local.