ÇaNousRegardeTous : la nouvelle campagne du CSA

Deux nouveaux spots TV et deux nouveaux spots radio mettent en scène, dans l’un, une petite fille et dans l’autre, un adolescent expliquant ce qu’ils ont respectivement ressenti en voyant des images choquantes, ou du moins ce qu’ils auraient pu dire… Depuis 2004, les chaînes de télévision ont l’obligation de diffuser chaque fin d’année, pendant au moins trois semaines, une campagne d’information et de sensibilisation rappelant les messages clés du CSA concernant la protection du jeune public à travers la signalétique jeunesse. À découvrir dès ce 20 novembre : 2 spots TV de la campagne ("en famille" et "entre amis"), 2 spots radio de la campagne ("en famille" et "entre amis") et 3 tutos sur les pratiques d'utilisation des écrans.