CSA : pourquoi nous ne traiterons pas la dernière prise de parole d’Olivier Schrameck

À l’issue de la conférence d’Olivier Schrameck ce jeudi, nous avons souhaité réaliser une interview sonore pour le podcast de La Lettre Pro de la Radio et en publier un article dans le prochain magazine, comme cela est souvent possible à la fin d’une conférence de presse. Cette requête nous a été refusée. Par ailleurs, le Président Schrameck a précisé, à l’ensemble des journalistes présents que cette conférence de presse était "off" et "on" et qu’il était souhaitable que les citations soient relues avant publication. Si, évidemment, nous n’avons pas à remettre en cause la stratégie de communication du CSA, nous estimons que ces différentes interventions et propos sont de nature à entraver notre liberté éditoriale et de traitement de l’information. Voilà la raison pour laquelle nous ne traiterons pas cette conférence.



NDLR : nous avons contacté le cabinet du président du CSA, il nous a été indiqué d'un ton assez désagréable qu'après le départ de notre journaliste l'ensemble des propos étaient finalement "on". Nous regrettons fortement qu'un discours constructif et posé ne puisse pas être maintenu avec le cabinet à l'aube d'une nouvelle présidence.