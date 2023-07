CSA Data Consulting mesure le ROI pour NRJ Global

Le ROI des communications publicitaires radio n’est plus à démontrer et a également été mesuré par CSA Data Consulting avec un ROI de 12,7€ pour 1€ net investi sur les radios du Groupe NRJ.

La digitalisation de la radio est une opportunité pour les marques de toucher de nouveaux points de contacts au sein de contenus éditoriaux premium et multiformats (flux live, radios digitales, podcasts replay et podcasts natifs). Les usages progressent et ce sont aujourd’hui plus de 20 millions de Français qui consomment de l’audio digital issu des radios chaque semaine...