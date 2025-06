La radio revient dans la course aux résultats publicitaires

Dans son rapport marketing annuel 2025, Nielsen alerte sur un déséquilibre croissant dans l’allocation budgétaire des annonceurs. En cause : une perception erronée de l’efficacité des canaux publicitaires. Tandis que les investissements se concentrent sur des leviers numériques perçus comme plus performants — CTV, réseaux sociaux, influence et search — des canaux à fort ROI comme la radio sont de plus en plus négligés.

Selon les données Global Compass de Nielsen, la radio arrive en dernière position sur la perception d’efficacité… mais se classe dans les meilleurs canaux en retour sur investissement, juste derrière les réseaux sociaux. Même constat pour les podcasts, dont le ROI est comparable à celui de la TV et du display digital. Ce décalage entraîne une sous-exploitation de leviers pourtant rentables, avec des conséquences sur la croissance des marques.