CNP Assurances lance "À voix ouvertes" avec RTL

Sur rtl.fr, et pendant six semaines, CNP Assurances et RTL, accompagnés par les équipes de M6 Publicité, proposent à leurs invités de débattre des opportunités du "monde d’après" et de sa métamorphose, des liens sociaux à redéfinir ou des nouveaux besoins de protection des personnes face à l’émergence de risques inédits, de la révolution numérique et des bouleversements en cours dans notre société ou au sein même des entreprises…

Un épisode de cette série "À voix ouvertes" est disponible chaque semaine en podcast d’une durée de 20 minutes sur le site rtl.fr et sur toutes les plateformes d’écoute (YouTube, Vimeo,…). Il est également relayé sur les réseaux sociaux de RTL et de CNP Assurances et sur le site cnp.fr. Le dispositif est accompagné par UM et The Good Company.