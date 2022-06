C'est presque l'été sur France Bleu

Retenons "L’étape gourmande" avec Loïc Ballet et Nathalie Helal, en direct de 12h à 13h avec une chronique culinaire sur chaque étape du Tour de France masculin et féminin. Ensuite, entre 13h à 14h, dans "Ma France l’été" en direct chaque jour d’une des 44 stations locales pour accompagner les auditeurs au cœur des régions. Un duo de choc prendra le relais sur l’antenne et entraînera les auditeurs de surprise en surprise, avec Quentin Lhui (en juillet) ou Johann Guérin (en août) ainsi qu'un animateur de l’une des locales de France Bleu. Enfin, de 19h à 20h, avec "Accès direct l’été", une tranche confiée à Johann Roques, qui mettra en avant les personnalités du spectacle qui font l’actualité...