C'est pas de la radio, c'est du podcast

Premier festival français dédié aux podcasts natifs, cet événement se déroulera du 19 au 21 octobre 2018. Le Paris Podcast Festival proposera une compétition officielle visant à récompenser une sélection de podcasts natifs diffusés au cours de la saison écoulée. "Par podcast natif, on entend un contenu sonore, doté d’un titre original, contenant un ou plusieurs épisodes, diffusé exclusivement en ligne, à l’exclusion de tout autre mode de diffusion" préc ise l'équipe organisatrice. Sont autorisés à concourir, les podcasts natifs de langue française dont la première diffusion a eu lieu entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2018. Pour inscrire votre ou vos podcasts, c'est ICI Le Paris Podcast Festival est un événement proposé par l’association Les Ecouteurs et par l’agence Kandimari (www.kandimari.com) en partenariat avec la Gaîté Lyrique.