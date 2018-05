Un petit tour et puis s'en va. Après seulement une saison, Bruce Toussaint quitte franceinfo annonce Vincent Giret le directeur de la station sur Twitter : "Bruce Toussaint a décidé de ne pas faire une saison de + à la tête de la matinale de franceinfo. Et de ne plus se lever à 4h du matin. Bruce a fortement contribué au succès de notre matinale. Ce fut un plaisir de travailler avec lui, et même si je le regrette, bonne chance à lui !". Le journaliste de 44 ans, qui animait la tranche 7h / 9h et la grande interview politique de 8h30 avec Jean-Michel Aphatie, va donc rejoindre BFMTV. Il animera la tranche du soir, l'émission "Grand Angle" de 22h à minuit, en remplacement de Jean-Baptiste Boursier.