Radio France : Laurent Guimier quitte son poste

Son départ était dans l'air depuis quelques semaines depuis la rumeur de son arrivée à Europe 1 se diffusait. Laurent Guimier, directeur des antennes de Radio France démissionne, il l'annonce dans un tweet (ci-dessous) : "Après 4 ans à franceinfo puis à la direction des antennes, je quitte Radio France, fier de la mission accomplie et convaincu que des regards neufs sauront confirmer l'élan du service public. Merci à toutes les équipes de la maison ronde, bonne chance à Sibyle Veil et vive la radio !". La nouvelle présidente Sibyle Veil l'a également annoncé dans un mail envoyé aux personnels de Radio France. Sans en dire plus, le texte explique que Laurent Guimier souhaite "entreprendre un nouveau projet professionnel".Sibyle Veil, arrivée le 16 avril dernier à la Présidence du groupe public, devrait donc annoncer une réorganisation de l'encadrement.

Tous les regards se tournent donc vers Europe 1. Si aucune information sur le future de la station généraliste, en grande difficulté, n'a filtré lors de la dernière assemblée générale du groupe Lagardère le 3 mai dernier, les rumeurs d'une réorganisation des activités médias du groupe ont persisté.