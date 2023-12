Belgique : un programme de fêtes sur NRJ

Pour la dernière matinale de l'année, Julie Taton, JerM et Tanguy seront en public. Une émission qui aura lieu ce 22 décembre, de 6 à 9h, dans les studio bruxellois de NRJ. Pour l'occasion, Julie et ses deux comparses accueilleront le groupe Just Vox. Ce dernier réunit quatre voix et un beatboxer afin de proposer des chansons a capella, tout en humour et en harmonies. Le chanteur Keen'v ainsi que la gagnante de The Voice Kids, Elena, seront présents pour interpréter chacun un titre en live. Keen'V fera découvrir son tout nouveau single, il célèbre ses 15 ans de carrière. "Une émission de Noël musicale et drôle, où tout sera possible" prévient NRJ Belgique.