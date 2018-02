Vous souhaitez devenir la future star musicale belge autrement dit le nouveau "NRJ Talent" comme Stromae, Viini, Henri PFR, Ben'Do... ? Dès à présent et jusqu’au 1er avril, les inscriptions et les votes sont ouverts via NRJ.be. Quatre finalistes seront sélectionnés par le jury, tandis que le cinquième sera celui qui aura récolté le plus de votes grâce aux internautes. Le 20 avril prochain, les cinq finalistes s’affronteront en studio devant le jury NRJ qui élira le vainqueur.