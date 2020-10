Belgique : le CSA dévoile une étude sur l’égalité de genre dans l’audiovisuel

Les femmes sont globalement moins présentes que les hommes dans les métiers de l’audiovisuel. Elles ont une carrière plus courte, se heurtent à un plafond de verre et à un cloisonnement par genre de certains métiers. Elles peuvent également parfois faire face à des situations de sexisme, discrimination et violence. ans les métiers du journalisme, on constate davantage une ségrégation genrée des contenus. Les matières comportant une dimension sociale-sociétale telles que la santé, l’éducation, la société sont davantage couvertes par les femmes. En revanche, les hommes sont proportionnellement plus nombreux que les femmes à traiter régulièrement des thèmes tels que les technologies, l’actualité nationale et internationale, le sport et les médias. L’étude se penche sur les mécanismes qui sous-tendent la "ségrégation horizontale"