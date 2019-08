Belgique : Nostalgie fera la fête à Liège ce 14 août

Nostalgie Belgique a invité "The Rubettes feat Alan Williams" qui ont connu un succès retentissant avec des titres comme "Sugar baby love" ou encore "Tonight", "Juke Box Jive" et "I Can Do It". Ce "Nostalgie Live Tour" srera aussi l’occasion de faire la fête avec le "Top Pop Show" avec Lio et Plastic Bertrand, sur scène tous leurs tubes, des duos inédits, des surprises, le meilleur des covers avec "Queen by Pilgrims", Wendy Nazaré à qui l'on doit notamment "Mon pays" ou encore "Lisboa" en duo avec Pep's, sans oublier, DJ Lilo de la Nostalgie SoulParty.

Ce mercredi 14 août dès 19h30 sur la Place Delcour à Liège, il s'agira de la fête populaire la plus importante de la région : le vieux quartier accueille maintenant plus de 100 000 visiteurs.