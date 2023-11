Belgique : NRJ lance sa grande action de solidarité

"Nous avions déjà eu l’occasion de lancer l’opération "We Can Be Heroes", il y a quelques années ; une journée de solidarité à l’Hôpital des enfants à Saint-Luc à Bruxelles. C’est important pour la marque NRJ de s’engager dans différentes causes tout au long de l’année comme par exemple la participation des équipes au tournoi de football WAPA (qui lutte contre l'utilisation d'enfants dans les conflits armés), le "Kick Concert" que nous avons organisé dans le cadre de la course solidaire Run To Kick, etc. Avec cette nouvelle opération, nous souhaitons apporter de la magie à une maison d’accueil pour enfants dans une période où les moyens leur manquent pour pouvoir offrir un Noël magique. Toutes les équipes se réjouissent de donner encore un peu plus de sens à leur métier. Le tout avec la complicité de nos auditeurs" a expliqué Nicolas Fadeur de NRJ Belgique.