Belgique : Mike de NRJ veut lutter contre le harcèlement scolaire

Les émissions de libre antenne ont toujours eu un statut particulier chez nos ados. Ils l'écoutent le soir dans leur chambre et y abordent des sujets qui les intéressent mais sont parfois tabous dans le cadre familial. C'était donc évident pour Mike et son équipe de profiter de ce statut pour créer une Safe Zone, c'est-à-dire, un lieu d'échange privilégié pour discuter du harcèlement avec nos ados. Ce jeudi 25 janvier, Mike a entamé une grande tournée des écoles afin de discuter de la problématique du harcèlement scolaire. Il visitera un établissement chaque dernier jeudi du mois et y proposera des ateliers spécifiques, en collaboration avec des professionnels de l'association Corps@Coeur.