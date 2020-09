Bababam signe un accord avec la Scam

Le secteur du podcast en France est en plein essor, et les offres ainsi que les acteurs se multiplient, témoignant du potentiel du marché. Bababam, avec six podcasts dans le top 15 des meilleures audiences ACPM/OJD, s’engage dans une collaboration sur la création de droits d’auteur pour les documentaristes audio. Suite à cet accord, Bababam reversera chaque année une part de son chiffre d’affaires publicitaire à la Scam qui se chargera ensuite de verser des droits d’auteur aux ayants droit.

L’accord signé avec Bababam représente une nouvelle avancée dans la professionnalisation et la structuration d’un secteur en plein expansion. Il démontre une fois encore que le droit d’auteur et sa gestion collective sont des outils performants à l’heure de l’innovation numérique.