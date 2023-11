Audience en hausse pour les flux du groupe Radio Public Santé

Le groupe a gagné de nouveaux auditeurs et s’est hissé au 11e rang des radios les plus écoutées de France, avec une augmentation de +7.51% d’audience en un mois. Le groupe Radio Public Santé et ses 9 stations mesurées par l’ACPM cumulent désormais 1 387 333 écoutes actives en France.

Pour le mois d’octobre, toutes les marques du groupe sont en progression. Replay News 'la radio de l’information toutes les 5 minutes", présente une progression de +9.82% en un mois, cumulant ainsi 259 509 écoutes actives françaises. De son côté, Bien-être Animal "la radio dédiée à la santé et au bien-être de tous les animaux de compagnie", a également profité d’une large augmentation de son audience avec +10.89% d’écoutes actives sur un mois.