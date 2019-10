Audible a inauguré ses studios parisiens

Depuis 2016, Audible stimule et accompagne l’essor du divertissement audio en France, en produisant notamment plus de 500 titres par an. Au total, plus de 10 000 titres en langue française sont désormais disponibles sur audible.fr, Audible ayant investi près de 10 millions d'euros dans la création de contenus francophones au cours des trois dernières années, en travaillant à la fois avec des créateurs français (auteurs, acteurs, producteurs...), et en étroite collaboration avec des partenaires de l'édition.

L’ouverture du Studio Audible de Paris est une pierre ajoutée à un édifice dont la construction a déjà bien avancé. En 2017, Audible France a sorti son premier Audible Original, et a depuis multiplié ce type de format pour répondre à la demande croissante des auditeurs.