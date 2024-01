Audible dévoile son top 10 des contenus les plus écoutés

En 2023, l’écoute de livres audio et podcasts n’a cessé de s’intégrer de plus en plus au quotidien des Français. Selon une étude menée par Audible et l’institut d’études Opinion Way en 2023, que ce soit lors de la pause-déjeuner (14%), en début d’après-midi (27%), en soirée (60%), en voiture (25%) ou à la maison (82%), les Français apprécient l’immersion qu’offre l’écoute de livres audio.

Parmi les contenus les plus appréciés sur Audible en 2023 on retrouve les contenus d’action et aventures (38% des écoutes), les contenus dédiés au bien-être (26%), les contenus pour les enfants et la famille (14%), les fictions & romances (11%) et les contenus de pop culture et biographies (4.0%).