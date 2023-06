Arcom : une journée consacrée à l'Éducation aux Médias

Intitulée "Les journalistes au cœur de l'éducation aux médias et à l'information", la deuxième table ronde (15h30–16h30) réunira Laurent Bigot et Nicolas Sourisce, maîtres de conférences en sciences de l’information et de la communication, École publique de journalisme de Tours (EPJT), Ségolène Dupont (déléguée générale à la Commission paritaire nationale emploi et formation (CPNEF) de l’audiovisuel), Julia Martin, chargée de l’Éducation aux médias et à l’information, et Grégoire Verprat (chargé du pôle Développement et Administration, Radio Campus Paris).