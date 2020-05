Appel à candidatures pour le programme d’Emergence Podcasts

L’Atelier Podcast est un programme d’accompagnement de l’écriture et de la réalisation sonore pour des podcasts originaux (fiction et documentaire). L’Atelier permet aux auteurs sélectionnés de préciser leur concept, de concevoir la structure et le format de leur podcast, de trouver leur ton, de connaître le marché, de développer leur réseau et de s’exercer au pitch. Les auteurs pratiquent aussi, en collectif, la prise de son, l’enregistrement en studio, le montage et le mixage. L’accompagnement concret à la réalisation sonore leur permet de fabriquer 2 séquences à Emergence.La sélection s’appuie sur l’appréciation de la motivation des candidats, de leur capacité à échanger et à travailler en groupe ainsi que sur la singularité du projet présenté.Infos et inscriptions : ICI