Anne-Marie Amoros rejoint la direction France Bleu Hérault

Anne-Marie Amoros entre à Radio France en 1988 en qualité d'animatrice dans plusieurs antennes et présente parallèlement une émission quotidienne et un magazine culturel à FR3 (France 3) Puy de Dôme de 1990 à 1991.

En 2005, elle rejoint Radio Okapi, une radio créée par la Fondation Hirondelle via l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo où elle assure des missions de formation avant de devenir directrice de la programmation générale. En 2008, elle pilote pour cette Fondation la création d'un site Internet consacré au traitement judiciaire du génocide au Rwanda.