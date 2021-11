Amir et Zaz réunis dans un France Bleu Live

France Bleu Roussillon fait gagner des centaines de places pour assister aux deux concerts sur son antenne, ses réseaux sociaux et sur francebleu.fr. L’office de tourisme des Angles met également des places à disposition pour le concert d'Amir et le concert de Zaz. Par ailleurs, France Bleu met en jeu un séjour d’une semaine pour 4 personne avec hébergement en appart’hôtel, des forfaits de ski pour six jours et un accès au spa de l’espace Angléo.

Les deux concerts seront diffusés sur les 44 antennes de France Bleu : celui d’Amir sera diffusé le jeudi 13 janvier à 20h ainsi que le samedi 15 janvier à 15h. Le concert de Zaz sera diffusé le jeudi 3 février à 20h ainsi que le samedi 5 février à 15h.