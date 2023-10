Amélie Pouradier Duteil nommée directrice déléguée de l’Agence FG

Amélie Pouradier Duteil aura la charge de développer l’activité conseil de l’Agence FG, s’appuyant sur l’expertise de la marque FG et de ses équipes en matière de sound-design en particulier dans le luxe et la mobilité : sonorisation de lieux notamment dans le retail et les lieux de vie, ainsi que les événements et la création d’opérations spéciales pour les marques premiums.

Amélie Pouradier Duteil a été directrice commerciale Radio Île-de-France et multivilles chez Lagardère Active Publicité, notamment pour les marques Europe 1, Europe 2/Virgin et RFM. Elle a ensuite été directrice générale adjointe en charge des régions chez Lagardère Publicité puis CMI Média Régions jusqu’en août 2023.

Elle succède à Pierre Boiteux.