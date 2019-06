Alouette : deux concerts en juin à Landivisiau et Nantes

Le concert privé à Landivisiau, où 1 000 personnes sont attendues, réunira Clara Luciani et Trois Cafés Gourmands. Celui de Nantes, au sommet de la Tour Bretagne, le point culminant de la ville de Nantes et même du département de la Loire Atlantique donnera un accès à seulement 150 personnes qui pourront assister à "cet événement ultra VIP", une manière de clore la 126 000 Radio avec Bob Sinclar, Ofenbach et Bon entendeur. Alouette avait déjà accueilli dans ce lieu emblématique The Avener en 2017.





Avec les concerts privés de Zazie, Gaëtan Roussel, Marc Lavoine, Mome, Jérémy Frérot ou encore plus récemment Angèle, Alouette finalise son dixième mois Médiamétrique et prépare désormais ses rendez-vous d'été pour séduire encore un peu plus les vacanciers sur le littoral Atlantique.