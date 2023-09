Alliance visionnaire entre NETIA et MultiCam Systems

Dans le cadre de cette alliance stratégique, MultiCam Systems a déployé son système Multicam RADIO au sein de La Capsule by NETIA avec le double objectif de propulser l'intégration innovante vers de nouveaux horizons et de contribuer à ouvrir la porte à toutes sortes de nouvelles expériences pour les auditeurs.

La Capsule by NETIA, située dans les locaux de NETIA au sein de la Cité Créative de Montpellier, est un exemple concret de collaboration audacieuse. Ce véhicule exploratoire pour la production audio, qui ressemble par bien des aspects à un studio audio de pointe, est conçu pour s’adapter à des cas d’usages nouveaux afin de créer des contenus radio, podcasts audio et vidéos en collaborant sous diverses formes avec des acteurs locaux de la radio ou plus largement des ICC. L'intégration harmonieuse des technologies Netia et MultiCam Systems en est devenue un atout essentiel.

Difficile d’imaginer jusqu’où NETIA et Multicam Systems arriveront à repousser les frontières de l’innovation aux services de leurs utilisateurs, mais au regard des évolutions passées, il est certain que ce partenariat n’a pas fini de permettre la découverte de nouveaux horizons.

NETIA tient à adresser ses remerciements chaleureux à MultiCam Systems pour l'équipement de La Capsule by NETIA, témoignant de leur engagement à repousser les limites de l'innovation dans le domaine de la radio visuelle.