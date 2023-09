AirZen Radio, une audience en progression

En province, le DAB+ métropolitain (composé des radios nationales) est déployé de Paris à Marseille. Sur l’axe autour de l’A7 (Rhône, Isère et Bouches-du-Rhône), AirZen Radio compte aussi de nouveaux auditeurs : 35 000 individus de 13 ans et plus qui constituent désormais son audience globale, avec une notoriété entre 4.5 et 5% (4.5% dans les Bouches-du-Rhône, 4.8% en Isère et 5% dans le département du Rhône). Sur l’audience globale de AirZen Radio en Île-de-France, 3.,2% des auditeurs ont entre 13 et 24 ans, 51.9% entre 25 et 59 ans et 14.8% ont 60 ans et +. Les grandes thématiques des programmes (mieux-être, mieux-consommer, mieux-agir et mieux-travailler) semblent toucher un public plutôt jeune, cible qui délaisse habituellement les "radios traditionnelles".