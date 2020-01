Africa Radio lance une émission quotidienne depuis Abidjan

"Mon but, explique Mamane, est de montrer que l'humour est une profession et que les humoristes africains peuvent vivre en restant dans leur pays. Le vivier de talents est énorme et cette nouvelle émission va contribuer à leur rayonnement".

Africa Radio annonce également son arrivée à Brazzaville, en République du Congo dans quelques semaines et prépare l'ouverture de nouvelles fréquences au Sénégal, au Cameroun et au Burkina Faso. La radio est diffusée à Abidjan (91.1), à Paris (107.5) et en DAB + à Lille, Strasbourg, Lyon, Nantes, Rouen, Le Havre et Saint-Nazaire.