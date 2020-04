Acast et Madame Black Bow Productions lancent "le premier podcast solidaire"

"La solidarité a été notre première motivation. Au travers de "En Première Ligne" nous avons voulu créer un projet utile qui puisse aider, à notre échelle, et donner la parole à celles et ceux qui se battent au quotidien pour faire avancer notre société en cette période de crise sanitaire. La publicité grâce à notre partenaire Acast a été une évidence" a expliqué Chloé Ancelin et Céline Spillemaecker, co-fondatrices de Madame Black Bow Productions. "Pour ce podcast, nous avons souhaité un angle très humain, tourné vers le ressenti, l’émotion et le sens de leur action. Nous voulions comprendre comment ils vivaient cette période hors du commun".À noter que déjà une douzaine d’épisodes du podcast "En Première Ligne" sont disponibles depuis mi-avril sur la plateforme Acast. Vous pourrez retrouver la série de podcast ICI