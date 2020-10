Acast : 11 millions d’écoutes mensuelles au 3e trimestre 2020

En plus de ses écoutes et du nombre d'auditeurs uniques en augmentation, "Acast s'impose comme leader de la distribution et de la monétisation du podcast natif en France puisque la plateforme représente 50% des écoutes du marché du natif français. Les revenus générés par Acast quant à eux, représentent plus de 70% des revenus du marché du podcast" explique l'entreprise.