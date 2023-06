ARL : nouvel habillage et nouvelle identité graphique

"En partenariat avec Brandy Jingles, nous présentons un habillage antenne revigoré, intégrant des sonorités Pop. Cet habillage polyvalent accompagnera parfaitement tous les genres musicaux, de années 80 à aujourd'hui, donnant une nouvelle dynamique à notre station" souligne un communiqué. "Le nouveau slogan de ARL, "La Meilleure Musique", reflète notre engagement à proposer le meilleur du format musical à nos auditeurs. Ce message clé est désormais intégré dans notre logo et habillage sonore. Nous mettons en avant une clarté visuelle et une efficacité accrue pour séduire davantage nos auditeurs et annonceurs de la région".D'autre part, le site Web a été entièrement repensé avec un design responsive et une nouvelle présentation, promettant une expérience de navigation optimale aux utilisateurs...