ACPM : le classement des podcasts les plus écoutés

En février, deux nouvelles marques et 10 nouveaux podcasts ont intégré le classement mensuel de l'ACPM : "Popcorn" de la marque éponyme, "Sériconique" de Télé 7 jours, "Allons Enfants de l'Apathie" de La Toile sur Écoute, "Les Ombres" de Slate, "Complément d'histoire" et "Apprendre l'anglais avec l'actu" de Choses à savoir, "Fiction française" et "Mon territoire, j'y crois !" de L'Indépendant, "FG Happy Hour - Antoine Baduel" de Radio FG et enfin 2022-"Le Polcast" de Sud Ouest.

Une nouvelle fois le podcast "Culture générale" produit par Choses à Savoir arrive à la première place du classement avec 1 193 091 téléchargements grâce à 1 615 épisodes différents. Le studio "Choses à savoir" place deux autres de ses podcasts dans le Top 15 : "Sciences" (9e) et "Histoire" (12e).