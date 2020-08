A2PRL : deux nouveaux rendez-vous à la rentrée

Malgré les circonstances, A2PRL met en place la couverture de ces événements fédérateurs et multigénérationnels et propose aux radios 2 chroniques quotidiennes qui pourront renforcer leurs programmes mais aussi et surtout leurs offres commerciales en cette rentrée très particulière. Ces chroniques seront l’occasion de fidéliser des partenaires et sponsors et d'augmenter ainsi les revenus publicitaires.

À noter que ces offres sont accessibles à toutes les radios y compris aux stations non abonnées aux flux d'info de l'A2PRL.