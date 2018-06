À quoi ressemblera la radio du futur ?

Le premier plateau de cette émission réunira Patrick Roger (directeur général de Sud Radio), Hervé Glévarec (sociologue spécialisé dans l’écoute de la radio) et Guy Detrousselle (directeur du Pôle Local Médiamétrie) autour du thème "Mais qui écoute encore la radio ?". Ils tenteront de dresser un état des lieux de l'écoute radiophonique. " La Bande FM " s'intéressera également à "La radio à l'ère du numérique" avec Erwann Gaucher (directeur numérique de France Inter), Carine Fillot (fondatrice de l’agrégateur de podcasts "Hack the Radio"), Stanislas Signoud (fondateur de l’application Les Croissants) et Candice Marchal (directrice générale de BoxSons). Enfin, deux autres thèmes seront abordés : "Les nouveaux espaces de parole, les podcasts sont-ils les nouvelles radios libres ?" et "Quel est l’avenir des radios associatives ?".