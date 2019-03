À la radio et à la télé, les femmes parlent deux fois moins que les hommes

"Les prises de parole des femmes à la télévision représentent moins d’un tiers du temps de parole alloué (32.7%). Ce constat est encore plus frappant à la radio où il n’est que de 31.2%" indique l'étude. "À la radio, on constate beaucoup plus de disparité dans le pourcentage de parole (par opposition au pourcentage de musique), avec d’une part, les stations à programmation majoritairement musicale (RFM, RTL2, Chérie...) qui diffusent plus de deux tiers de contenu musical, et d’autre part, des stations contenant principalement de la parole (France Inter, France Info, RMC)" fait remarquer l'étude. "Pour les stations dont le contenu est principalement de la parole, le taux d’expression des femmes maximal est de 33.2% sur Radio France International, et minimal sur RMC (16.9%), une station diffusant beaucoup de contenu sportif".



"La seule station contenant plus de parole de femmes que d’hommes est Chérie, ce qui reste marginal sachant que cette station diffuse plus de 80% de musique. Skyrock quant à elle, est de loin la station musicale où les femmes ont le moins la parole, avec un taux d’expression de seulement 16.2%" fait aussi remarquer cette étude de l'Ina.