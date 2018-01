À la fin du mois, se déroulera le Salon de la Radio

Avec 15 catégories différentes, les Grands Prix Radio 2018 permettront de distinguer les professionnels les plus innovants et les plus créatifs dans tous les dimensions de la radio et de l’audio digital. Ces nouveaux Grands Prix unifiés, regroupent sous une seule et même bannière avec un règlement unique l’ensemble des prix et trophées historiques du secteur : Prix de la Radio, Prix On’Air, Radio Pub Awards et Grands Prix Radio 2.0. La cérémonie de remise des Grands Prix Radio 2018 aura lieu le jeudi 25 janvier 2018 à partir de 18h. Ces prix sont co-organisés par Mediatic Conseils, Les Editions de l'Octet, Actuonda et les Editions HF.Le Salon de la Radio organisera également une grande soirée nocturne avec la soirée des Jeunes Talents de la Radio et de la TV (à partir de 17h), une table-ronde sur "La radio et le spectacle vivant : de la promo à la coproduction" (à 19h) ; et un grand apéro dînatoire avec tous les exposants du salon à partir de 19h30. A programme musique, spectacle, show case et One Man Show (Toni Rostini/ Drôle de patron) jusqu’à 21h30.