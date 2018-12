À Radio France la musique fait son cinéma

Les 11, 12 et 13 janvier 2019, Radio France organisera un week-end dédié au cinéma. Le 11 janvier à 20h, l'auditorium de Radio France accueillera un concert symphonique de musiques de film intitulé "De Tati à Godard". En ouverture du week-end Tavernier, Radio France organisera aussi la remise du prix Sacem - France Musique de la musique de film. Le lendemain, au même endroit à 20h, l'Orchestre National de France donnera un concert symphonique intitulé "De La Belle et la bête aux Enfants du Paradis". Le dimanche, un ciné-concert sera proposé au public à 16h au Studio 104 avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Enfin, à 18h, "Les grandes chansons du cinéma français" seront mises en musique avec un concert symphonique donné dans l'Auditorium.



Deux autres week-ends dédiés au cinéma sont annoncés pour les 23 et 24 février puis pour les 15 et 16 mars 2019.