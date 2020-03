À Paris, les candidats débattront sur le Service Public

Animé par Carole Gaessler (France 3), Marc Fauvelle (franceinfo) et avec la participation de Noé Da Silva (France Bleu Paris) et de Bertrand Lambert (France 3 Paris Ile-de-France), ce débat confrontera les têtes de liste à la mairie de Paris.

"Une occasion ultime de comprendre, décrypter et comparer les programmes proposés par les principaux candidats à Paris, à la veille d’un premier tour à l’issue incertaine" précise un communiqué.